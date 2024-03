În grija cui rămân adulții cu Sindromul Down? „În fiecare seară mă gândesc ce va face el când eu nu voi mai fi”

Galina Țurcan are 75 de ani, iar fiul său Leon – 40. Femeia povestește că, atunci când l-a adus pe lume, medicii i-au pus un alt diagnostic și abia peste 30 de ani a aflat că acesta are Sindromul Down. „Când l-am născut pe Leon, doctorii mi-au zis că are un handicap și că ar fi bine să-l las la orfelinat, să nu-mi stric viața, că el oricum va muri peste câțiva ani”, a spus Europei Libere Galina Țurcan. Leon nu a mers nici la grădiniță, nici la școală, iar centre de reabilitare pentru copiii cu n...

