Victoria Furtună cere de la Maia Sandu un milion de lei drept daune morale

Tatiana Șevciuc devine noua președintă a Curții de Conturi, înlocuindu-l pe Marian Lupu, care a ocupat această funcție timp de cinci ani. Proiectul privind numirea sa a fost votat de 69 de deputați în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului. Tatiana Șevciuc a depus jurământul în fața legislativului conform procedurii.