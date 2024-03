NM Espresso: despre acordul dintre Moldova și Ucraina, pericolul de alunecări de teren în Chișinău și noul aeroport privat din România

09:40

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că Vladimir Putin a comentat atacul de la Crocus, la aproape douăzeci de ore de când s-a produs, pentru a se gândi cum să atragă Ucraina în această situație. Potrivit lui Zelenski, rușii care luptă acum în Ucraina ar fi fost suficienți pentru a „opri oricare teroriști". Totodată, a […]