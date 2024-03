Unul din zece italieni a ajuns să trăiască în „sărăcie absolută”

15:40

Preşedintele României, Klaus Iohannis a declarat, joi, înainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, că va insista, la acest Summit, pe „urgenţa" acordării de sprijin militar Ucrainei. De asemenea, a afirmat că „Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei, după Ucraina" și că „este esențial s-o sprijinim".