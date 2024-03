Natalia Gavrilița: Într-o țară în care nu există o justiție corectă este greu să atragi investitori

11:20

Barometrul socio-politic (feb. 2024) elaborat de IMAS Moldova are drept comanditar Independent news. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale anticipate în Republica Moldova, actuala președintă Maia Sandu ar pierde în turul doi, și în fața lui Igor Dodon, și în fața lui Ion Ceban. Acestea sunt rezultatele Barometrului socio-politic din februarie 2024, elaborat […] The post IMAS: Victoria Maiei Sandu la prezidențialele din acest an este pe muchie de cuțit appeared first on Omniapres.