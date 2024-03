VIDEO Cetățeană a Moldovei ucisă în Rusia, ex-deputat cu 2 mln de lei confiscate, viața cu un copil-autist/ Știri NewsMaker

17:20

Igor Dodon a fost ales în calitate de președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), după ce în decembrie 2023 s-a modificat statutul formațiunii și a fost reintrodusă această funcție. Decizia a fost aprobată la al XIX-lea Congres extraordinar al PSRM, care a avut loc pe 23 martie. Igor Dodon, reales președinte al PSRM