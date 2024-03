Jurnalul orei 19, 25 Martie

18:50

În fiecare an, regiunea Imathia din nordul Greciei sărbătorește venirea primăverii sub o pătură spectaculoasă de flori roz de piersic. Frumusețea zonei în această perioadă a anului a determinat demult autoritățile locale să folosească sezonul înfloririi pomilor de piersic pentru a-i atrage pe turiști, scrie Associated Press.