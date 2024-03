Licitația pentru spațiile comerciale de la Aeroportul Chișinău, prelungită: „A fost depus doar un singur dosar de participare”

14:10

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a declarat Cod portocaliu de pericol din cauza creșterii nivelului apei în râul Nistru. Avertizarea hidrologică va fi valabilă în perioada 23-27 martie. Potrivit SHS, în intervalul de timp vizat, pe segmentul satul Unguri – orașul Dubăsari, nivelul apei va continua să crească de la 1 la 2,8 metri față […] The post Cod portocaliu privind creșterea nivelului apei în Nistru. Precizările meteorologilor appeared first on NewsMaker.