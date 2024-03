Calcule diferite la Guvern și Primărie? Pavaloi: 6 ore de program prelungit vor ajunge la 1000 lei

19:10

Renumitul cântăreț italian Pupo urmează să ajungă în seara de 22 martie în Republica Moldova, unde are planificat un concert în capitală. În această săptămână un show al artistului în Lituania a fost anulat, după ce acesta a evoluat în Federația Rusă – țară care mai bine de doi ani agresează militar Ucraina. Acum, organizatorii […]