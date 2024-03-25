POLITICĂ EXTERNĂ: PRIORITATEA LUI VLADIMIR PUTIN ÎN PRIVINȚA MOLDOVEI - ÎMPEDICAREA INTEGRĂRII SALE CU OCCIDENTUL

Infotag, 25 martie 2024 15:30

POLITICĂ EXTERNĂ: PRIORITATEA LUI VLADIMIR PUTIN ÎN PRIVINȚA MOLDOVEI - ÎMPEDICAREA INTEGRĂRII SALE CU OCCIDENTUL

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