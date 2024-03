Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți; Cât vor costa mâine benzina și motorina

10:40

Bazilica Sagrada Familia din Spania are o nouă dată de finalizare Bazilica Sagrada Familia din Barcelona are o nouă dată de finalizare: 2026, la 144 de ani după ce a fost pusă prima piatră. Preşedintele organizaţiei însărcinate cu finalizarea capodoperei lui Antoni Gaudi a anunţat miercurea trecută această dată, care coincide cu centenarul morţii arhitectului clădirii, scrie The Guardian. Esteve Camps a declarat că au banii şi materialele necesare pentru a termina clădirea, inclusiv turnul centr...