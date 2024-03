Turneul Unirii: Două spectacole de la Teatrul Național din Iași, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

12:50

În continuare vorbim despre nişte seminţe magice, şi anume seminţele de in care ar putea contribui până şi în lupta contra celei mai grave boli. Este demonstrat faptul că ele au în compoziţia lor de două ori mai mulţi acizi Omega 3 comparativ cu peştele şi în plus sunt bogate în vitamine, fibre, minerale, estrogeni, iar uleiul de seminţe conţine lignină şi acid linoleic. Un consum regulat de seminţe de in va favoriza eliminarea din organism a tuturor toxinelor care rezultă din topirea grăsimilor din corp, conform specialiştilor. Întrebarea este cum am putea noi să le utilizăm în alimentaţia noastră în fiecare zi? Iar ca răspuns, colega noastră Betty Turculeţ ne va demonstra o reţeta ideală din aceste seminţe de in. Să vedem reportajul ce urmează.