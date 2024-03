Franţa ridică nivelul de alertă antiteroristă la "urgenţă de atac", ca urmare a atentatului de la Moscova

21:40

Cei 250 de participanți la Ultramaratonul Rubicon Chisinau-Bucuresti au ajuns azi in capitala Romaniei. Cursa de stafeta s-a desfasurat pe 478 de kilometri, timp de trei zile. Cel mai mic participant a avut 9 ani, iar cel mai experimentat demonstreaza ca varsta este doar un numar in buletin. Anul viitor, ultramaratonul se va repeta, dar in sens invers, Bucuresti-Chisinau.