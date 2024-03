11:10

Începând cu 11 martie, școlile și colegiile din întreaga Rusie au început să testeze un program extrașcolar numit „De la Rus, la Rusia”, în cadrul căruia elevilor li se prezintă interviul lui Vladimir Putin cu comentatorul politic american Tucker Carlson, scrie Meduza.io. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inițiativa a fost adusă în cunoștința publicului pentru … The post Școlile ruse organizează lecții extrașcolare și test de jocuri pe baza interviului lui Putin cu jurnalistul Tucker first appeared on ZUGO. Articolul Școlile ruse organizează lecții extrașcolare și test de jocuri pe baza interviului lui Putin cu jurnalistul Tucker apare prima dată în ZUGO.