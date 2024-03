Biroul politici de reintegrare: Rusia pregătește destabilizări în regiunea transnistreană și Zona de Securitate

10:10

Comisia Europeană a înaintat Parlamentului European propunerea eurodeputatului Siegfried Mureșan privind integrarea graduală a Republicii Moldova în Piața Unică Europeană. Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), președintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova: „Comisia Europeană a prezentat propunerea de integrare graduală a Republicii Moldova – și a celorlalte …