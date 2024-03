Un avion de pe cursa Chișinău-București ar fi fost lovit de fulger

09:40

În data de 20 martie este celebrată Ziua Internațională a Fericirii. Republica Moldova a fost plasată pe locul 71 din 143 de state în topul celor mai fericite țări din lume, în raportul actualizat World Happiness Report, un clasament al celor mai fericite țări din lume. Finlanda este pe primul