Judocanul Victor Sterpu a obținut două victorii la Grand Slam-ul de la Tbilisi

15:10

Guvernul a dat undă verde pentru începerea negocierilor cu Guvernul Republicii Italiene pentru a permite moldovenilor rezidenți în Italia și cetățenilor italieni rezidenți în Republica Moldova să-și convertească permisele de conducere. Acest acord ar facilita recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între cele două țări. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul va oferi titularilor permiselor … The post Moldovenii stabiliți în Italia își vor putea converti permisele de conducere. Acordul, semnat de Guvern first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii stabiliți în Italia își vor putea converti permisele de conducere. Acordul, semnat de Guvern apare prima dată în ZUGO.