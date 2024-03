Familie distrusă după un accident: Soțul a decedat pe loc, soția a rămas paralizată pentru tot restul vieții

Familie distrusă după un accident: Soțul a decedat pe loc, soția a rămas paralizată pentru tot restul vieții // VIDEO Acum 17 ani, Maria Vioară din Călărași a suportat 13 operații sub anestezie totală, după un teribil accident rutier. După ce a fost la câțiva pași de moarte, femeia a aflat că va rămâne paralizată pentru tot restul vieții. Avea doar 23 de ani atunci. Astăzi, ea îndrăznește să-și înfrunte teama și are puterea zilnică de a trăi normal, ca orice altă femeie care are doi copii. Cu ac...

