Alianța Dreapta Unită din România s-a lansat la Chișinău. Carp: Moldova are nevoie de prieteni în Parlamentul European

Angajații postului de televiziune Canal 5 au protestat vineri, 22 martie, în timpul ședinței Consiliului Audiovizualului (CA), față de decizia autorităților de a suspenda temporar activitatea postului TV. Aceștia au dat buzna la ședința prezidată de Liliana Vițu, președinta CA, cu pancarte pe care erau scrise două mesaje, unul în limba rusă și altul în […]