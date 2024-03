Meteorologii au emis Cod galben de ploi și vânt puternic

08:50

O bunică de 80 de ani care nu are riduri aproape deloc și-a dezvăluit secretele: „Nu e doar crema antirid, e ce mănânc” O bunică în vârstă de 80 de ani a devenit virală pe rețelele sociale pentru că are un ten aproape perfect, cu chipul definit și aproape fără riduri. Nepoata ei a dezvăluit secretul: are o rutină lungă de îngrijire a pielii, ia suplimente în fiecare zi și mănâncă multe alimente fermentate, relatează Business Insider. Ridurile, petele solare și pierderea de grăsime sunt o parte n...