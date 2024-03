Țara iubită de români care nu reușește să își vândă casele cu doar un euro. Care sunt motivele

13:20

În urma declarației unui diplomat rus ca persona non grata, lidera Partidului Renaștere, Natalia Parasca, a condamnat acțiunile PAS și ale președintei Maia Sandu, acuzându-i de intensificarea conflictului dintre Republica Moldova și Rusia. Potrivit președintei partidului, aceste acțiuni reprezintă un pas periculos spre ruperea completă a relațiilor moldo-ruse și care are putea avea consecințe devastatoare […]