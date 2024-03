14:50

Ministerul Educației anunță că a găsit o soluție pentru problema grupelor cu program prelungit din capitală, după ce finanțarea acestora de către municipalitate a fost întreruptă. În lipsa unei metodologii stabilite de Consiliul Municipal Chișinău, Ministerul a elaborat un regulament pentru stabilirea prețurilor acestor servicii. Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, …