10:30

Un nou raport al Organizaţiei Meteorologice Mondiale, aflată sub egida ONU, avertizează că planeta va fi „în pragul colapsului” după 2023, după ce s-au doborât recorduri în materie de poluare, încălzire globală şi concentraţii de gaze cu efect de seră, relatează AFP, preluată de News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Au fost doborâte recorduri pentru … The post ONU declanşează „alerta roşie”: Planeta este în pragul colapsului după un deceniu în care au fost doborâte o serie de recorduri first appeared on ZUGO. Articolul ONU declanşează „alerta roşie”: Planeta este în pragul colapsului după un deceniu în care au fost doborâte o serie de recorduri apare prima dată în ZUGO.