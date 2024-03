Horoscop 24 martie – PEȘTI – se poate să fiți incluși pe o listă cu favoriții

08:00

Raportul mondial al fericirii, făcut de ONU, arată că Finlanda este din nou pe primul lor, pentru al şaptelea an consecutiv/ Creșteri în Europa de Est, SUA au ieşit din top 20 Raportul mondial al fericirii, publicat anual la 20 martie, de Ziua Internaţională a Fericirii a Organizaţiei Naţiunilor Unite, arată că Finlanda este din […]