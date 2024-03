Vicepremierul, Cristina Gherasimov spune când Moldova ar putea să se desprindă de Ucraina în ceea ce privește aderarea la UE

19:40

Sheriff Tiraspol a rămas, din nou, fără antenor și este la a treia schimbare a unui tehnician într-un an. Antrenorul principal, ucraineanul Roman Pilipciuk a părăsit campioana Republicii Moldova la jumătate de an de la preluarea postului. Interesant este faptul că, într-un comunicat oficial, serviciul de presă al clubului tiraspolean a menționat că Roman Pilipciuk ...