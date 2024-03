Reacția Kievului după ce Putin a declarat că teroriștii au încercat să evadeze spre Ucraina, unde le era asigurat un coridor

16:20

„Moscova va da un răspuns adecvat la acțiunile Chișinăului" a declarat Ministerul rus de Externe pentru agenţia de stat RIA Novosti, marți, 19 martie, după ce un diplomat al Ambasadei Rusiei la Chişinău a fost declarată „persona non grata" din cauza deschiderii unor secţii de votare pe teritoriul regiunii transnistrene a R. Moldova, pentru alegerile ... Reacția Moscovei după ce un colaborator al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău declarat indezirabil