Dodon, reales în fruntea PSRM. Cine sunt cei nouă membri aleși în Comitetul Executiv Politic al formațiunii

Atenție la drum! Pe unele porțiuni din nordul și centrul țării cad precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță, anunță IGP. Conducătorilor auto li se recomandă să adopte o manieră prudentă de conducere şi să adapteze permanent viteza la condiţiile de drum şi trafic. În situații de urgență, apelați Serviciul …