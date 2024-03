LIVE TEXT/ Deputat al Dumei de Stat din Rusia, după atacul de la Crocus City Hall: „Acum operațiunea specială din Ucraina va fi finalizată mai rapid”. Ziua 759 de război în Ucraina

21:40

Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak, a spus că Ucraina nu are nimic de-a face cu atacul terorist din arena „Crocus” de lângă Moscova, scrie Meduza. „Să ne angajăm. Ucraina cu siguranță nu are nimic de-a face cu aceste evenimente”, a spus Podolyak (citat de pe canalul de telegramă Ukraine Now). La rândul său,...