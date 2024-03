Atacul din suburbia Moscovei. Bilanțul morților și ce se știe despre atacatori

16:10

Moldovenii care locuiesc sau muncesc în diaspora și care petrec mai puțin de 6 luni, timp de un an, în Moldova nu sunt obligați să procure polița medicală. Precizările au fost făcute pe 21 martie de deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian. Potrivit deputatului, nici cetățenii care locuiesc în Republica Moldova […]