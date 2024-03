Maia Sandu condamnă atacul din Moscova: “Moldova condamnă terorismul și orice act de violență împotriva civililor“

14:00

„Vladimir Putin vrea să conducă pentru totdeauna, iar alegerile prezidențiale din Rusia au fost o imitație ilegitimă”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după ce Putin a obținut un nou mandat. Casa Albă a spus că alegerile din Rusia „că nu au fost libere și corecte”, pentru că și-a închis opozanții și i-a împiedicat pe alții să candideze.Liderul de la Kiev a spus discursul său că „dictatorul rus simulează alte alegeri” și că Putin „era bolnav de putere și face totul pentru a guverna pentru totdeauna”.„Nu există nicio legitimitate în această imitație a alegerilor și nu poate exista. Nu există niciun rău pe care să nu-l comită pentru a-și prelungi puterea personală. Această persoană ar trebui să fie judecată la Haga. Asta este ceea ce trebuie să ne asigurăm”, a spus Zelenski.Votul în Rusia „nu a avut loc într-o manieră transparentă și democratică”, a spus Ministerul de Externe ceh . Alegerile au avut loc „în timpul războiului agresiv împotriva Ucrainei și în contextul suprimării sistematice a societății civile ruse, a presei independente și a oricărei aparențe de opoziție”, a spus diplomația de la Praga.Cehia consideră „alegerile” din zonele ocupate ale Ucrainei o „farsă electorală ilegitimă” și nu intenționează să recunoască rezultatele acestui vot. Rușii „nu au avut acces la informații complete și independente și nu au putut vota candidații care se opun regimului actual”, a adăugat Ministerul de Externe.Președintele Consiliului European, Charles Michel, l-a „felicitat”, ironic, pe președintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa în funcție la scrutinul prezidențial încă de vineri, în prima zi a algerilor.„Vreau să-l felicit pe Vladimir Putin pentru victoria sa zdrobitoare în alegerile care încep astăzi. Fără opoziție. Fără libertate. Fără alegere”, a scris Charles Michel pe platforma X. Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.No opposition.No freedom.No choice.— Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024 Ministrul de Externe al Marii Britanii, David Cameron, a deplâns duminică absența unor alegeri „libere și corecte” în Rusia, unde Vladimir Putin a câștigat cu peste 87% din voturi alegerile prezidențiale, relatează Hotnews.ro. The polls have closed in Russia, following the illegal holding of elections on Ukrainian territory, a lack of choice for voters and no independent OSCE monitoring.This is not what free and fair elections look like.— David Cameron (@David_Cameron) March 17, 2024 Văduva lui Aleksei Navalnîi le-a mulțumit, duminică seară, printr-un mesaj postat pe X, tuturor celor care au fost alături de ea în ziua alegerilor din Rusia, precizând că lupta va continua. Iulia Navalnaia a participat în ziua scrutinului la un protest la Berlin.„Mulțumesc foarte mult oamenilor minunați, cei mai buni, care au stat alături de mine astăzi, de la ora 12.00, timp de șase ore întregi, cot la cot, la coadă la secția de votare. Vă mulțumesc că ați venit, că ați plâns, că ați râs. Vă mulțumesc că ați strigat la nesfârșit "Iulia, suntem cu tine" și "Navalnîi" și că mi-ați spus că v-am redat speranța. De fapt, desigur, este invers - voi sunteți cei care îmi dați speranța că nu totul este în zadar, că vom continua să luptăm. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ieșit în fiecare oraș din întreaga lume. Sunteți sprijinul și sprijinul meu. Vă iubesc pe toți foarte mult”, a notat văduva lui Navalnîi pe Twitter.Menționăm că Vladimir Putin a fost reales pentru un nou mandat de șase ani la Kremlin obținând 87,32% din voturi, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Rusiei după numărarea a peste 99 la sută din procesele verbale a alegerilor prezidențiale. Prezența la vot a fost de 74,22%, iar principalii săi contracandidați au adunat împreună mai puțin de 13 la sută din voturi. Peste 8 milioane de persoane au votat online în cadrul alegerilor, a declarat duminică un oficial al Comisiei Electorale Centrale ruse.