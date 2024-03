Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atacul de la Moscova

11:30

Un colaborator al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persoană indezirabilă (non grata) pe teritoriul Republicii Moldova și urmează să părăsească țara. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe în contextul în care ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost convocat din nou astăzi, 19 martie, la Ministerul Afacerilor Externe.