Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană: Conflictul transnistrean nu reprezintă o barieră pentru aderarea R. Moldova la UE

11:00

Clubul Voluntarilor ARTICO organizează un joc intrigant de echipă intitulat „Murder Mystery”, oferind participanților șansa de a intra în pielea celebrului detectiv Sherlock Holmes pentru a rezolva un mister criminal. Evenimentul are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, gândire critică și logică a participanților. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Data: 30 martie … The post Vrei să-ți pui la încercare spiritul de detectiv? ARTICO te invită la „Murder Mystery” first appeared on ZUGO. Articolul Vrei să-ți pui la încercare spiritul de detectiv? ARTICO te invită la „Murder Mystery” apare prima dată în ZUGO.