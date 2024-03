Specialiștii avertizează că anul 2024 va reprezenta încă un an al extremelor meteorologice în România

12:20

Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei, marcată pe 24 martie, are și în acest an sloganul „Da! Putem învinge tuberculoza!”. Este un prilej în plus de a crește gradul de conștientizare și eforturile de a pune capăt epidemiei globale de TBC, din cauza căreia, la nivel mondial, peste patru mii de persoane își pierd viața zilnic și aproape 30.000 se îmbolnăvesc de această boală.