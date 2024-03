Dodon şi Chicu, primele reacţii după atacul armat din Moscova: „Terorismul nu are justificare”

15:40

Expertul în drept, Teodor Cîrnaț consideră că la Aeroport au loc fapte mai puțin legale, așa cum s-a întâmplat și acum câțiva ani. „Eu am fost avocatul care am spus, în 2013, că este ilegală concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și am ținut să fie anulate contractele de concesionare, încă în 2013. Atunci nu m-au ascultat judecătorii”, a declarat Teodor Cîrnaț, la emisiunea Puterea a Patra de la N4.