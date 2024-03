11:30

Ambasadorului Federației Ruse la Chișinău OLeg Vasnețov i-a fost înmînată nota prin care un colaborator al Ambasadei a fost declarat persoană indezirabilă (non grata) pe teritoriul Republicii Moldova și urmează să părăsească țara, anunță ministerul de externe. Ambasadorului i-a fost exprimat protestul în legătură cu organizarea alegerilor prezidențiale din Federația Rusă pe teritoriul regiunii transnistrene ... Ambasadorul Vasnețov, convocat, din nou, la MAE – A fost informat că un colaborator al Ambasadei FR a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul RM The post Ambasadorul Vasnețov, convocat, din nou, la MAE – A fost informat că un colaborator al Ambasadei FR a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul RM appeared first on Politik.