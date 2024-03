Alți șase judecători, notificați că începe evaluarea externă a integrității lor financiare și etice

11:00

Trump cere bani de la susținătorii săi, pentru a evita executarea silită, inclusiv asupra Trump Tower din New York Donald Trump le cere susținătorilor să-i dea bani, pentru a evita executarea silită iminentă, inclusiv asupra Trump Tower din New York, după procesele în urma cărora are de plătit peste 450 de milioane de dolari. Fostul președinte american a trimis e-mailuri susținătorilor săi, în care o numește “radicală și nebună” pe Letitia James, procurorul statului New York, care a demarat deja...