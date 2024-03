Armata ucraineană afirmă că Rusia pregăteşte 100.000 de soldaţi pentru o ofensivă în vară

09:10

Președinta Maia Sandu respinge posibila numire a bașcanei Evghenia Guțu în Guvernul Republicii Moldova, subliniind că o persoană asociată cu o grupare criminală și care emite declarații împotriva cetățenilor proprii nu este potrivită pentru o astfel de funcție. „Federația Rusă, sau mai bine zis Kremlinul, mizează pe grupările criminale pentru …