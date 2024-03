Unde își poate petrece timpul copilul tău după școală în Chișinău

09:45

În perioada 19-20 aprilie, la Chișinău va fi organizată prima ediție a Festivalului de Film Documentar „Echoes of One World". Evenimentul este conceput pentru a aduce în atenția publicului problemele majore legate de libertatea presei, dezinformare și drepturile femeilor, punând accentul pe rolul crucial al jurnalismului independent și al activismului feminin.