„Suntem în război. Toată lumea ar trebui să înțeleagă asta”: Peskov a încetat să mai numească războiul din Ucraina „operațiune specială”

11:00

Prototipul primei mașini electrice concepute și produse în România, la Cluj, se vinde cu 450.000 de euro. Mașina are o autonomie de 300 de kilometri și este o „bijuterie” tehnologică cu motoare în roți, oglinzi retrovizoare înlocuite cu camere video, portiere cu senzori, scrie adevărul.ro. Automobilul, care nu are încă un nume, dar a fost […] The post Prima mașină electrică „made in România”: motoare în roți, camere video în loc de oglinzi și… preț exorbitant appeared first on NewsMaker.