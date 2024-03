Conștientizare și prevenire: Acțiunea poliției pentru siguranța copiilor din Nisporeni

09:30

Parlamentul European a decis prelungirea, cu un an, a măsurii de liberalizare a comerțului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat eurodeputatul Siegfried Mureşan pe pagina sa de Facebook, transmite IPN. „Prin acest vot, suspendăm pentru încă un an taxele vamale la toate produsele exportate din Republica...