LIVE // Cristina Gherasimov salută decizia Consiliului European de a adopta cât mai „rapid” cadrul de negociere cu R. Moldova

De ziua lor, copiii cu Sindromul Down, precum și cei cu nevoi speciale au participat la Balul Incluziv cu genericul „Soarele luminează pentru toți egal”. Îmbrăcați la costum și rochii de gală, aceștia au dansat tango, vals și polka pentru care s-au pregătit mai bine de jumătate de an. Balul are drept scop acumularea de fonduri pentru centrul de reabilitare „Conacul Visului", cât și pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale în societate.