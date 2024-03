O linie care alimentează cu energie electrică centrala nucleară de la Zaporojie, întreruptă de un bombardament

17:50

Muzica nu are hotare. S-au unit pentru un spectacol deosebit, Nicolae Botgros, Alex Calancea, Vali Boghean și Cristofor Aldea-Teodorovici, ajung în această formulă într-un concert incendiar cu muzică aleasă și la București. Evenimentul are loc 22 martie, noi am ajuns la repetiții.