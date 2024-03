Procurorul general interimar își va continua activitatea până la numirea în funcție a unui nou procuror general

13:20

De Ziua mondială a sindromului Down, un grup de părinți și dascăli ai copiilor cu sindrom Down au asistat la ședința plenară a Parlamentului. În deschiderea ședinței, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de susținere și incluziune a persoanelor cu sindrom Down. „Vă mulțumim că ne reamintiți că incluziunea începe de la noi, […]