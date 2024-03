VIDEO Scump, mult de așteptat și lipsă de specialiști. Locuitorii Chișinăului, despre problemele sistemului de sănătate

20:50

Republica Moldova s-a clasat pe locul 71 în clasamentul World Happiness Report 2024 al celor mai fericite țări din lume, întocmit anual sub egida ONU. Țara vecină, România, s-a clasat pe locul 32, iar Ucraina, care se află în război de peste doi ani – pe locul 105 din 143. Finlanda își menține poziția de […]