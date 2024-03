Denumirile geografice din R. Moldova vor fi reglementate de o nouă lege

18:10

Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a fost pus sub învinuire în dosarul penal privind atacul de pe Aeroportul Internațional Chișinău din 30 iunie 2023, soldat cu moartea a două persoane, scrie zdg.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Procuratura Generală (PG) a confirmat pentru sursa citată că la 6 martie 2024 procurorii i-au …