Republica Moldova va avea o lege cu privire la denumirile geografice

Anual, pe 21 martie, este marcată Ziua Mondială a Sindromului Down, un eveniment care promovează conștientizarea și incluziunea persoanelor care s-au născut cu această condiție genetică. Este vorba despre o anomalie cromozomială care afectează aproximativ unul dintre o mie de copii. Anomalia este cauzată de prezența unui cromozom 21 suplimentar, rezultând astfel un număr de 47 de cromozomi, față de 46, cât are un om în mod normal. De aceea, sindromul este cunoscut și sub denumirea de trisomia 21 sau mongolism, transmite IPN.