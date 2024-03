Pănă la referendum, o Declarație cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova – Decizia luată de Parlamentul de la Chișinău

15:30

Procuratura Generală (PG) a confirmat că, la 6 martie 2024, procurorii i-au înaintat fostului șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, învinuirea în dosarul penal privind atacul de pe Aeroportul Chișinău. Mai exact, acesta este învinuit de neglijență în serviciu, notează zdg.md PG a preciza că, avocatul lui Vasiloi a depus cerere de ridicare e ... Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, pus sub învinuire, într-un dosar de neglijență în serviciu – Ce spune PG