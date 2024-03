Si-au sfidat diagnosticul in pasi de dans. Zeci de tinerii cu sindromul Down din toata tara au participat la un bal de incluziune, celebrand astfel Ziua Mondiala a sindromului Down - VIDEO

Si-au sfidat diagnosticul in pasi de dans. Zeci de tinerii cu sindromul Down din toata tara au participat la un bal de incluziune, celebrand astfel Ziua Mondiala a sindromului Down - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md