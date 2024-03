Moldovenii din SUA și Canada vor putea vota prin corespondență. Parlamentul a votat proiectul de lege în prima lectură

16:00

Proiectul Manifest are drept scop promovarea literaturii românești, astfel implicând toate formele de artă, luni, 18 martie au avut loc 2 art performance-uri care fac parte din spectacolul-concert. În parcul ,,Afganez" a avut loc un număr coregrafic, montat pe muzica compozitorului Elias Tadeus. Artiștii de la Voices, împreună cu coregraful Serghei Golovnea, au prezentat un moment artistic unic, valorificând prin prestația sa viziunea regizorală. În același moment, în fața Palatului Național […]