Curtea de Conturi are un nou director

09:20

Îți place să îți exprimi părerile și să fii parte din discuții care provoacă gândirea critică? Clubul Voluntarilor ARTICO te invită să-ți testezi abilitățile în cadrul unei dezbateri captivante la evenimentul „Artico Debates”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Data: 23 martie Ora: 14:00 Locație: CRCT ARTICO, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 169 Artico Debates … The post Clubul Voluntarilor ARTICO invită pasionații de dezbateri la evenimentul „Artico Debates” first appeared on ZUGO. Articolul Clubul Voluntarilor ARTICO invită pasionații de dezbateri la evenimentul „Artico Debates” apare prima dată în ZUGO.